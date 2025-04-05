«Страх, что ребенок останется без меня»: сестра Жанны Фриске боится повторить ее судьбу

Сестра певицы Жанны Фриске — Наталья — боится онкологии. В этом она призналась в личном блоге. По словам Натальи, после смерти Жанны она настояла, чтобы родители прошли полное медицинское обследование, и сама она тоже проверила свое здоровье.
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