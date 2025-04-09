18+ Санкционные Войны. Глава 5. Часть 4

Непал: Бутан, а ты знаешь, что тут в газете пиш.Бутан: Если ты сейчас опять гороскоп развернёшь, сука; я на тебя войной пойду, и мне похуй на последствия!!!Непал: (испуганно) Ты чего? Я просто новости открыл! Ты представля.
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