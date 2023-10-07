Генерал ЦАХАЛа: Движение «ХАМАС» открыло «врата ада» в Газе

Да уж. Сколько верёвочке не виться а конец все равно приходит.

A

Andrey

Евреи насильно были поселены в Палестине! Так называемый "самый гонимый народ" изгнали коренных жителей, создали искусственное государство и постоянно расширяясь терроризируют местных жителей! Какой то абсурд! Рейдеровский захват! Вопрос, удалось бы такое по настоящему гонимому и обездоленному народу??!!!