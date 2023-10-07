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ИА Реалист

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Свежие комментарии

  • Алексей
    А после будут визжать евреи, когда Палестина ответитРасплата за высок...
  • Валерий Таганрогский
    Евреи отомстят.Жестоко.Арабы будут пищать.Расплата за высок...
  • М Г
    Да, дожали. В итоге её и не будет.Расплата за высок...

Генерал ЦАХАЛа: Движение «ХАМАС» открыло «врата ада» в Газе

Генерал ЦАХАЛа: Движение «ХАМАС» открыло «врата ада» в Газе

РАМАЛЛА (ИА Реалист). Палестинское движение «ХАМАС» осуществило массированный ракетный обстрел на юге и в центральной части Израиля.

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Комментарии
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АВ
Андрей Валентинович
Да уж. Сколько верёвочке не виться а конец все равно приходит.
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1 д.
A
Andrey
Евреи насильно были поселены в Палестине! Так называемый &quot;самый гонимый народ&quot; изгнали коренных жителей, создали искусственное государство и постоянно расширяясь терроризируют местных жителей! Какой то абсурд! Рейдеровский захват! Вопрос, удалось бы такое по настоящему гонимому и обездоленному народу??!!!
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1 д.
СР
Сергей Румянцев
Второй фронт против пиндосовских союзников!
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16 час.

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