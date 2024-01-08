Воробьев: учеба в школах Климовска после каникул возобновится чуть позже

РИАМО - 8 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что учеба в школах Климовска после каникул возобновится чуть позже, как только учебные заведения прогреются после устранения последствий аварии на сетях.
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