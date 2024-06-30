Фетисов оценил выбор российских хоккеистов на драфте НХЛ

Известный хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал о выборе российских игроков на драфте НХЛ. По словам двукратного олимпийского чемпиона, спортивный талант является ключевым фактором при выборе клубами подходящих игроков.
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