Дело об аварии с автобусом в Петрозаводске дошло до Бастрыкина

Председатель СК поставил на контроль ход проверки о ДТП в карельской столице Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту ДТП, произошедшего в Петрозаводске.
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