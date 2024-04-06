Китайцы придумали абсурдный краш-тест и разбили в нем Geely Monjaro. Каков итог?

Geely Monjaro уже проходил самые разнообразные краш-тесты у себя на родине, но такого ещё не было. Кто это придумал и что имитирует такое столкновение, совершенно непонятно, но, тем не менее, ещё один тест Monjaro успешно прошел.
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