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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам главы франшизы, EA хотелось бы увидеть следующую Battlefield на Nintendo Switch 2...

По словам главы франшизы, EA хотелось бы увидеть следующую Battlefield на Nintendo Switch 2...

По словам главы франшизы, EA хотелось бы увидеть следующую Battlefield на Nintendo Switch 2Слухи о следующей консоли Nintendo не утихают, и по мере приближения ее неизбежного представления – Nintendo подтвердила, что оно должно произойти до апреля, а, по сообщениям, произойдет уже в этом месяце – вопросы о том… источник#Nintendo_Switch.

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