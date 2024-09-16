По словам главы франшизы, EA хотелось бы увидеть следующую Battlefield на Nintendo Switch 2...

По словам главы франшизы, EA хотелось бы увидеть следующую Battlefield на Nintendo Switch 2Слухи о следующей консоли Nintendo не утихают, и по мере приближения ее неизбежного представления – Nintendo подтвердила, что оно должно произойти до апреля, а, по сообщениям, произойдет уже в этом месяце – вопросы о том… источник#Nintendo_Switch.