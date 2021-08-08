Обыкновенный фашизм: прибалтам можно то, что немцам категорически непозволительно

Литовские пограничники, стреляющие в мигрантов. Что-то это очень напоминает. Исторические аналоги приходят на ум, вполне определённые: прибалтийские коллаборанты Второй мировой войны, уничтожавшие евреев с большей охотой и рвением, чем сами немцы.