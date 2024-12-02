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Минтранс предложил дать наименования всем российским дорогам

Минтранс предложил дать наименования всем российским дорогам

Министерство транспорта России выступило с инициативой дать наименования всем российским дорогам. Проект поправок к федеральному закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности» размещен на портале нормативных правовых актов.

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