Си Цзиньпин и Шольц высказались против нападения на мирные ядерные объекты

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили украинский кризис и подчеркнули, что привержены соблюдению принципов Устава ООН и выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты.
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