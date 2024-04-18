Дочь лишила Ковальчук дара речи — певица до сих пор не верит в произошедшее

Артистка рассказала о случившемся поклонникам. Юлия Ковальчук на прогулке с младшей дочкой Социальные сетиЮлия Ковальчук прошлым летом второй раз стала мамой, и теперь они с Алексеем Чумаковым воспитывают двух дочерей.
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