Дочь лишила Ковальчук дара речи — певица до сих пор не верит в произошедшее

Артистка рассказала о случившемся поклонникам. Юлия Ковальчук на прогулке с младшей дочкой Социальные сетиЮлия Ковальчук прошлым летом второй раз стала мамой, и теперь они с Алексеем Чумаковым воспитывают двух дочерей.