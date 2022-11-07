Туляков проинформировали о качестве питьевой воды по районам города

О показателях качества питьевой воды по районам Тулы в период с 31 октября по 6 ноября 2022 года проинформировали жителей специалисты АО "Тулагорводоканал".
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