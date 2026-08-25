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Ghislaine Maxwell To Rot In Prison After Judge Denies Bid For New Trial

Ghislaine Maxwell To Rot In Prison After Judge Denies Bid For New Trial

Ghislaine Maxwell To Rot In Prison After Judge Denies Bid For New Trial Jeffrey Epstein accomplice Ghislaine Maxwell gets to rot in prison until 2037 after a judge on Tuesday denied her bid to overturn her sex trafficking conviction and hold a new trial.

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