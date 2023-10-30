Пострадавшие в аэропорту Махачкалы полицейские находятся в тяжёлом состоянии

Ещё двое стражей порядка — средней степени тяжести. фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL» Двое из четырёх сотрудников полиции, госпитализированных после погрома в аэропорту Махачкалы «Уйташ», находятся в крайне тяжёлом состоянии, сообщили 30 октября в региональном минздраве.