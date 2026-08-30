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Регионы России

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Минобороны России заявило о поражении украинских пунктов запуска ракет «Фламинго» и объектов ТЭК

Минобороны России заявило о поражении украинских пунктов запуска ракет «Фламинго» и объектов ТЭК

Российские военные сообщили о нанесении ударов по украинским логистическим центрам, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, цехам по производству боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 143 районах в течение суток.

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