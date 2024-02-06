Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Новопашин
    Германий теперь будет очень сложно выйти с этого положения, сами виноваты в подрыве Северного патока . Что связались ...Журналист Херш: В...
  • АндрейБорков
    Идиот этот бывший генерал. Как только НАТО начнет ликвидацию Калининградской области, Россия приступит к ликвидации Н...Генерал Скшипчак:...
  • НС
    Озверели совсем. Надо наказатьВ Волгоградской о...

NYT: Байден наложит вето на проект республиканцев о помощи Израилю без Украины

NYT: Байден наложит вето на проект республиканцев о помощи Израилю без Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден дал обещание, в соответствии с которым он наложит вето на проект республиканцев Палаты представителей Конгресса США, посвященный вопросам оказания помощи исключительно Израилю без Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Ответить
16 час.
Бендер Задунайский
NYT: Байден наложит вето на проект республиканцев о помощи Израилю без Украины . А пока только лишь наложил в очередной раз в штаны .
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх