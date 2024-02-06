NYT: Байден наложит вето на проект республиканцев о помощи Израилю без Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден дал обещание, в соответствии с которым он наложит вето на проект республиканцев Палаты представителей Конгресса США, посвященный вопросам оказания помощи исключительно Израилю без Украины.
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