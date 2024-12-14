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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Вегаса» Ленер о долге в 27,3 млн долларов: «Мне не нужно сочувствие, к черту. Никто не представляет, что произошло с моей жизнью и семьей. В будущем люди узнают, что было»

Два года назад Ленер и его жена подали заявление о банкротстве, задолжав кредиторам 27,3 миллиона долларов.

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