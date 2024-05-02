Новости от Богд...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости от Богданова

2 подписчика

Особое мнение В. Богданова о выступлении С. Алексашенко и И. Яковенко на ЮТУБ-канале 02.05.2024 г.

   При всём уважении к названным политикам, я не соглсен с ними, что война с Укаиной будет затяжной. Конечно она будет выгодной для России, сцелью истощить её хилую экономику, и вынудить западных партнёров и США резко снизить оказания бесплатной военной помощи на огромные суммы, из-за огромных потерь во время боёв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх