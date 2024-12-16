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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Шестеркина о его контракте с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 млн долларов: «Большое спасибо Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю»

Российский вратарь подписал соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата 11,5 млн является рекордной для вратарей в лиге).

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