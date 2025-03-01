Зеленский и Трамп: дипломатическая перепалка в Белом доме

Во время встречи в Белом доме между президентами Зеленским и Трампом возникла напряжённость. Председатель Госсовета Крыма Константинов прокомментировал произошедшее, назвав это демонстрацией "украинского стиля дипломатии" и предсказал ответ американской стороны.