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Зеленский и Трамп: дипломатическая перепалка в Белом доме

Зеленский и Трамп: дипломатическая перепалка в Белом доме

Во время встречи в Белом доме между президентами Зеленским и Трампом возникла напряжённость. Председатель Госсовета Крыма Константинов прокомментировал произошедшее, назвав это демонстрацией "украинского стиля дипломатии" и предсказал ответ американской стороны.

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