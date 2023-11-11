Красноярцы выбрали лучший в городе алкомаркет. Несмотря на то, что эти магазины вызывают у некоторых горожан шквал негативных эмоций, голосование, которое проходило в нашем телеграм-канале и сообществе в «ВК», состоялось, и мы готовы объявить результаты.