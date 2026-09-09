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Более 20 свердловчан попали на деньги при онлайн-покупке иномарок

Более 20 свердловчан попали на деньги при онлайн-покупке иномарок

В Свердловской области участились случаи мошенничества при онлайн-покупке авто в Европе. Только за этот год уже более 20 жителей региона лишились своих сбережений, а общий ущерб исчисляется миллионами рублей.

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