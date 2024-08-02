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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стычка возникла в конце игры Франции с Аргентиной на Олимпиаде-2024. Разборки продолжились в тоннеле

Стычка возникла в конце игры Франции с Аргентиной на Олимпиаде-2024. Разборки продолжились в тоннеле

Команда Тьерри Анри одержала победу со счетом 1:0 и вышла в полуфинал домашнего олимпийского турнира.

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