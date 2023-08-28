Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им.
Внесён законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Клишас и Калашников — против
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Мязин
А нужны азиаты в России, у них есть страна пусть там и живут и развиваются, приезжают в гости, только как гости, а не хамы.
Ответить
3 час.
Генрих
Клишас - еще тот темный типчик. Насколько я помню, именно он проигнорировал поправку Президента о том, что чиновникам запрещено иметь недвигу за рубежом. И получилась довольно странная ситуация - гроши в иностранных банках держать нельзя, а дома и прочие фазенды - можно. Калашников...глупее обоснования придумать сложно...пожалел, ляяя, преступников. Но, полагаю, это до тех пор, пока арматурой сам или кто из близких не получит. Про гнойную либероту вааще упоминать не хочу, у них мозги только соблюдение прав каких-то ненормальных "меньшинств" заточены.
Ответить
2 час.
Татьяна Пономарева
Вот и видно кто и как радеет за родное государство и народ. Граждане, скажем ЕР большое НЕТ. Пора эту партию подвинуть.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии