Внесён законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Клишас и Калашников — против

А нужны азиаты в России, у них есть страна пусть там и живут и развиваются, приезжают в гости, только как гости, а не хамы.

Генрих

Клишас - еще тот темный типчик. Насколько я помню, именно он проигнорировал поправку Президента о том, что чиновникам запрещено иметь недвигу за рубежом. И получилась довольно странная ситуация - гроши в иностранных банках держать нельзя, а дома и прочие фазенды - можно. Калашников...глупее обоснования придумать сложно...пожалел, ляяя, преступников. Но, полагаю, это до тех пор, пока арматурой сам или кто из близких не получит. Про гнойную либероту вааще упоминать не хочу, у них мозги только соблюдение прав каких-то ненормальных "меньшинств" заточены.