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Внесён законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Клишас и Калашников — против

Внесён законопроект о лишении уклонистов приобретённого гражданства. Клишас и Калашников — против

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им.

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Комментарии
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Валерий Мязин
А нужны азиаты в России, у них есть страна  пусть там и живут  и развиваются, приезжают в гости, только как гости, а не хамы.
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3 час.
Генрих
Клишас - еще тот темный типчик. Насколько я помню, именно он проигнорировал поправку Президента о том, что чиновникам запрещено иметь недвигу за рубежом. И получилась довольно странная ситуация - гроши в иностранных банках держать нельзя, а дома и прочие фазенды - можно. Калашников...глупее обоснования придумать сложно...пожалел, ляяя, преступников. Но, полагаю, это до тех пор, пока арматурой сам или кто из близких не получит. Про гнойную либероту вааще упоминать не хочу, у них мозги только соблюдение прав каких-то ненормальных  &quot;меньшинств&quot; заточены.
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2 час.
Татьяна Пономарева
Вот и видно кто и как радеет за родное государство и народ. Граждане, скажем ЕР большое НЕТ. Пора эту партию подвинуть.
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2 час.

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