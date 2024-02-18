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Аргументы и Факты

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Лейтенант Воронин, рискуя жизнью, остановил наступление боевиков ВСУ

Лейтенант Воронин, рискуя жизнью, остановил наступление боевиков ВСУ

Старший лейтенант Дмитрий Воронин обнаружил район сосредоточения живой силы и техники Вооружённых сил Украины, готовящих наступление на оборонительные позиции российских подразделений, сообщает Минобороны РФ.

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