Банк России начнет по-новому рассчитывать курсы валют

Банк России изменит методику расчета официальных курсов иностранных валют к рублю. В базу расчета не будут включаться данные о сделках, совершенных с участием доминирующего участника сделок, следует из проекта указания регулятора.
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