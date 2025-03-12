Здание Октябрьского суда и бывший госпиталь времен ВОВ отремонтируют в Барнауле

За работы Управление судебного департамента края готово заплатить 6,3 млн рублей Выборочный капитальный ремонт проведут в здании Октябрьского районного суда в Барнауле на бульваре 9 Января, 19, где ранее располагался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны.