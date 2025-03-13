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США могут объявить Зеленского главой террористического режима – украинский миллионер

США могут объявить Зеленского главой террористического режима – украинский миллионер

На черном рынке продается иностранное оружие, которое Киев получат от Запада. Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Так и есть!
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22 час.
Eduard
Самозванец и режим!
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22 час.
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