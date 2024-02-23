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Газета.ру

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Гроссмейстер Карякин признался, что отказался выступать за США

Гроссмейстер Карякин признался, что отказался выступать за США

Шахматист Сергей Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США. Об этом он заявил kp.ru. "Предложили переехать в Америку всей семьей, чтобы я там учился в специальной школе, потом выступал за США.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Этот засранец Дворкович развернулся ,скунс вонючий!
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19 час.

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