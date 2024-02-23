Гроссмейстер Карякин признался, что отказался выступать за США

Шахматист Сергей Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США. Об этом он заявил kp.ru. "Предложили переехать в Америку всей семьей, чтобы я там учился в специальной школе, потом выступал за США.
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