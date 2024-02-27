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Синоптики рассказали о погоде на 27 февраля - 3 марта

Синоптики рассказали о погоде на 27 февраля - 3 марта

Кратковременные дожди и туманы прогнозируются в Беларуси на текущей неделе, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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