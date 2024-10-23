Россияне скупают Haval, Geely и Chery, а сами китайцы предпочитают BYD, Volkswagen и Toyota. Итоги продаж на автомобильном рынке КНР за 9 месяцев

Самый востребованный бренд автомобилей в Китае по итогам 9 месяцев продаж — BYD. Как пишут «Китайские автомобили», за три квартала BYD реализовала на домашнем рынке 2,33 млн автомобилей и закрепила за собой тем самым 14,95% рынка.
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