Россияне скупают Haval, Geely и Chery, а сами китайцы предпочитают BYD, Volkswagen и Toyota. Итоги продаж на автомобильном рынке КНР за 9 месяцев

Самый востребованный бренд автомобилей в Китае по итогам 9 месяцев продаж — BYD. Как пишут «Китайские автомобили», за три квартала BYD реализовала на домашнем рынке 2,33 млн автомобилей и закрепила за собой тем самым 14,95% рынка.