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Украинские медиа опубликовали карту боев в Курской области после нового наступления ВСУ

Украинские медиа опубликовали карту боев в Курской области после нового наступления ВСУ

Украинские медиа опубликовали карту боев в Курской области после нового наступления ВСУ В украинском информационном пространстве впервые появились сведения о результатах нового наступления ВСУ на территории Курской области, которое началось 5 января.

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Юрий Ильинов
Почему ВСУ не стали атаковать Брянскую область? Военкор объяснил Военкор Сладков: ВСУ не стали атаковать Брянскую область из-за лесного ландшафта Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал попытку нового наступления, предпринятую украинскими войсками в районе Суджи (Курская область). Журналист также объяснил, почему военно-политическое руководство Украины решило отказаться от идеи начать наступление на другом фронте — в Брянской области. Сладков указал на то, что Брянщина примерно на 70 процентов состоит из труднопроходимых лесных массивов, что создает значительные сложности для противника с военной точки зрения. «Готовились ли мы (российские военные. — Прим. ред.)? Конечно, готовились… Почему мы дали накануне им (ВСУ. — Прим. ред.) разминировать пути подхода. Потому что мы хотели, чтобы они туда пошли, увязли, и мы продолжили в промышленных объемах убивать технику и солдат противника», написал Сладков у себя в Telegram-канале. Военный корреспондент также отметил, что брянские леса отлично подходят для ведения оборонительных действий — там можно организовывать засады и атаковать противника. Для наступательных же операций такой ландшафт является настоящим самоубийством, резюмировал Сладков.
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