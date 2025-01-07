Юрий Ильинов

Почему ВСУ не стали атаковать Брянскую область? Военкор объяснил Военкор Сладков: ВСУ не стали атаковать Брянскую область из-за лесного ландшафта Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал попытку нового наступления, предпринятую украинскими войсками в районе Суджи (Курская область). Журналист также объяснил, почему военно-политическое руководство Украины решило отказаться от идеи начать наступление на другом фронте — в Брянской области. Сладков указал на то, что Брянщина примерно на 70 процентов состоит из труднопроходимых лесных массивов, что создает значительные сложности для противника с военной точки зрения. «Готовились ли мы (российские военные. — Прим. ред.)? Конечно, готовились… Почему мы дали накануне им (ВСУ. — Прим. ред.) разминировать пути подхода. Потому что мы хотели, чтобы они туда пошли, увязли, и мы продолжили в промышленных объемах убивать технику и солдат противника», написал Сладков у себя в Telegram-канале. Военный корреспондент также отметил, что брянские леса отлично подходят для ведения оборонительных действий — там можно организовывать засады и атаковать противника. Для наступательных же операций такой ландшафт является настоящим самоубийством, резюмировал Сладков.