26.10.24==Вячеслав Володин: «Давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте

«Героев святых девяностых» зовут к ответу — но отзываться никому не хочется Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал экстрадировать в Россию Анатолия Чубайса, раскритиковав его реформу российской электроэнергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии