"Она выглядит беременной". Рианна снялась в белье для своего бренда

Рианна приняла участие в новой фотосессии для своего бренда Savage x Fenty. На снимках 36-летняя певица позирует в чёрном белье, а её фигура, как отмечают в комментариях, отличается от той, что попадает в объективы папарацци.
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