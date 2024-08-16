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"Она выглядит беременной". Рианна снялась в белье для своего бренда

"Она выглядит беременной". Рианна снялась в белье для своего бренда

Рианна приняла участие в новой фотосессии для своего бренда Savage x Fenty. На снимках 36-летняя певица позирует в чёрном белье, а её фигура, как отмечают в комментариях, отличается от той, что попадает в объективы папарацци.

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