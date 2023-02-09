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“Вернулся с того света”, – Регина Тодоренко вышла на связь и посочувствовала Роману Костомарову

“Вернулся с того света”, – Регина Тодоренко вышла на связь и посочувствовала Роману Костомарову

Регина Тодоренко занимается воспитанием сыновей, а все свои посты посвящает семье и материнству. И вот успешная певица и телеведущая неожиданно вспомнила о тяжело больном Романе Костомарове, которого даже назвала «своим хорошим другом».

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