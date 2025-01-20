В Сети высмеяли жительницу Латвии, возмутившуюся одной привычкой россиян

Svetlana Malihina

А вы знаете сколько в Европе платят за воду? Когда вы будете столько же платить, посмотрим, что вы будете делать. У вас бензин на 1 руб дороже станет, вы уже возмущаетесь. А в Европе он дороже вашего бензина в 4 раза. Не надо злорадствовать. Уважайте других.