Пользователи Сети высмеяли жительницу Прибалтику, возмутившуюся на своей странице в Х тому, что в России моют посуду под постоянным потоком чистой воды.
В Сети высмеяли жительницу Латвии, возмутившуюся одной привычкой россиян
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
И ещё смеют русских свиньями называть. Подонки
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2 час.
Svetlana Malihina
А вы знаете сколько в Европе платят за воду? Когда вы будете столько же платить, посмотрим, что вы будете делать. У вас бензин на 1 руб дороже станет, вы уже возмущаетесь. А в Европе он дороже вашего бензина в 4 раза. Не надо злорадствовать. Уважайте других.
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1 час.
СП
Светлана Позднякова
А ещё уже давно русские моют посуду в посудомоечных машинах!И это огромнейшая экономия воды…🤣🤣пусть в Латвии обзавидуются
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11 мин.
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