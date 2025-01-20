Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Ерунда какая тоДобро пожаловать ...
  • Светлана Позднякова
    А ещё уже давно русские моют посуду в посудомоечных машинах!И это огромнейшая экономия воды…🤣🤣пусть в Латвии обзави...В Сети высмеяли ж...
  • Евгений Бут
    Смотрю ты главный ученный по экономике! Опровергаешь все и везде, но восхваляешь Гайдара! А ты вообще в курсе, что де...Без Сталина не бы...

В Сети высмеяли жительницу Латвии, возмутившуюся одной привычкой россиян

В Сети высмеяли жительницу Латвии, возмутившуюся одной привычкой россиян

Пользователи Сети высмеяли жительницу Прибалтику, возмутившуюся на своей странице в Х тому, что в России моют посуду под постоянным потоком чистой воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
И ещё смеют русских свиньями называть. Подонки
Ответить
2 час.
Svetlana Malihina
А вы знаете сколько  в Европе платят за воду? Когда вы будете столько  же платить, посмотрим, что вы будете делать. У вас бензин на 1 руб дороже станет,  вы уже возмущаетесь. А в Европе  он дороже  вашего бензина в 4 раза. Не надо злорадствовать. Уважайте других.
Ответить
1 час.
СП
Светлана Позднякова
А ещё уже давно русские моют посуду в посудомоечных машинах!И это огромнейшая экономия воды…🤣🤣пусть в Латвии обзавидуются
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх