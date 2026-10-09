Дмитриев назвал успешным состоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был очень успешным. Об этом 9 октября заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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