Территория Героев...(220)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Доброволец Козырев АланАлан Козырев с позывным «Козырь» рассказал (см.
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Слава нашим защитникам! Гордимся вами, ребята. Кто в строю - храни вас Бог, кто ушёл на небеса - Вечная Память! Спасибо за пост.