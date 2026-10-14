10 лет назад пользователи обсуждали неформальный стиль одежды и смелые стрижки дочери Михаила Ефремова, но затем акцент сменился на скандальные рассказы Анны Марии о некогда пьющей матери и комментарии о заключении отца.
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Ефремова оставят в покое или нет, дочь дурью мается, а мы должны это читать.