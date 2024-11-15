Аслан Бжания провел совещание с силовиками на фоне протестов в Абхазии

Меры по поддержанию безопасности в условиях обострения обстановки обсудил с руководителями силовых ведомств президент Абхазии Аслан Бжания, сообщил секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, слова которого приводит 16 ноября информационный центр президента.
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