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Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"

Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"

Юрий Кот Сегодня в эфире "МАТЧ-ТВ" мой добрый товарищ Кирилл Зангалис, первый российский шахматный менеджер, сделал очень важное эмоциональное заявление: "Вы ужаснетесь, что творится на самом деле в наших СМИ среди ведущих журналистов.

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Комментарии
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Леонид Руси
На кол посадить, суку
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Александр Синицын
наверно пенсию будут сволочи приличную получать....казнить, нельзя .... помиловать.....
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11 час.
Оливия Никтова
Облезлая бабенка  обиженная наверное мужиком...неплохо устроилась..и ничего не боится...пора  хвост прижать и газетку прикрыть!!!
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