Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"

Юрий Кот Сегодня в эфире "МАТЧ-ТВ" мой добрый товарищ Кирилл Зангалис, первый российский шахматный менеджер, сделал очень важное эмоциональное заявление: "Вы ужаснетесь, что творится на самом деле в наших СМИ среди ведущих журналистов.