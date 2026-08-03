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FiNE NEWS

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Мама Екатерины Климовой отметила 75-летие в кругу семьи в Москве

2 августа мама актрисы Екатерины Климовой, Светлана Владимировна, отметила 75-летие. В честь юбилея дочери Екатерина и её старшая сестра Виктория устроили тёплое семейное торжество в одном из московских ресторанов.

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