Мама Екатерины Климовой отметила 75-летие в кругу семьи в Москве

2 августа мама актрисы Екатерины Климовой, Светлана Владимировна, отметила 75-летие. В честь юбилея дочери Екатерина и её старшая сестра Виктория устроили тёплое семейное торжество в одном из московских ресторанов.
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