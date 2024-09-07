"Называли реакционным гражданином": Военкор Сладков заявил об уголовном дела за дискредитацию армии

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что в отношении него пытались возбудить уголовное дело.
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