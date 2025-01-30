Запчасти для иномарок в РФ подорожали за год в среднем на 20–50%

Детали для иностранных марок авто в России резко подорожали в прошлом году. Например, на одном из крупнейших маркетплейсов стоимость оригинальных деталей для иномарок увеличилась в среднем на 50–80%, рассказали в аналитической компании JVO.
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