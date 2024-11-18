Спикер думы Екатеринбурга номинирована на московскую премию

Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий включена в шорт-лист ежегодной премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), которую возглавляет один из близких к Кремлю политконсультантов Евгений Минченко — исследователь элит.
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