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Внимание, астраханцы: Минюст информирует

Внимание, астраханцы: Минюст информирует

Астраханское Управление Минюста России информирует о возможности обращаться в ведомство с запросом о предоставлении государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, проставление апостиля на которых отнесено к полномочиям Управления, в филиалы Автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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