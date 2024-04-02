Внимание, астраханцы: Минюст информирует

Астраханское Управление Минюста России информирует о возможности обращаться в ведомство с запросом о предоставлении государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, проставление апостиля на которых отнесено к полномочиям Управления, в филиалы Автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».