“Vice President Vance’s call for fellow Republicans to ‘stop whining’ about Vivek Ramaswamy’s controversial attack ad in Ohio’s race for governor showed a key part of his political mindset ahead of his expected run for president in 2028: Never back down,” Axios reports.
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