Экс-премьер Израиля Беннет возмутился из-за вопроса о судьбе палестинских детей

Экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возмутился из-за вопроса журналиста телеканала Sky News о судьбе палестинских детей, которые рискуют погибнуть из-за энергетической и водной блокады сектора Газа со стороны Израиля.
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