Уральские священники провели службу в главном храме русского православия в Иерусалиме

Сегодня старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон Зыбин провели особую службу в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии